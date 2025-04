Twente-Psv: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Grolsch Veste va in scena la sfida di Eredivisie tra Twente-Psv: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Grolsch Veste di Enschede si giocherà la gara valevole per la 30ª giornata di Eredivisie tra Twente-Psv. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers; Vlap, Sadilek; Rots, Steijn, Booth; Lammers. Allenatore: Oosting.

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Dest, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Til, Babadi; Perisic, De Jong, Lang. Allenatore: Bosz.

Orario e dove vederla in tv

Twente-Psv si gioca alle ore 21:00 di giovedì 24 aprile per la 30ª giornata di campionato di Eredivisie. Verrà trasmessa in esclusiva su Mola Tv. La partita sarà visibile in streaming per i clienti di Mola Tv sul sito della piattaforma o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.