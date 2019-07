Udinese, in attesa dell’ufficialità Cristo Gonzalez si allena con i compagni

Cristo Gonzalez, nonostante debba essere ancora ufficializzato il suo passaggio in bianconero, si allena sotto gli ordini di Tudor

Manca solo l’ufficialità ma Cristo Gonzalez non ha perso tempo. Lo spagnolo, arrivato dalla Castilla del Real Madrid per 1,5 milioni con diritto di recompra, si sta già allenando al Bruseschi agli ordini di Tudor, Gotti, Pinzi e il resto dello staff.

Lo spagnolo è già all’opera per ambientarsi nella nuova realtà voglioso di mettersi in mostra ed esplodere definitivamente. Un’occasione, quella concessa dai friulani, che non potrà sprecare.