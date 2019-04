Udinese-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Udinese-Empoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Friuli’ di Udine, i bianconeri di Igor Tudor affrontano la squadra azzurra guidata da Aurelio Andreazzoli. E’ scontro diretto per la salvezza, con i friulani a 29 punti e i toscani a 28 appena sopra alla zona retrocessione. Nella gara d’andata, successo empolese al ‘Castellani’ col risultato di 2-1. Adesso è di nuovo Udinese contro Empoli: in palio, punti pesanti per la permanenza nel massimo campionato. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

UDINESE-EMPOLI 0-1: Schema bellissimo da parte dell’Empoli: battuta corta, Krunic effettua un passaggio no look per Caputo, che con un diagonale imprendibile trova il gol del vantaggio

UDINESE-EMPOLI 1-1: Okaka serve De Paul, che fa tutto con il destro: stop di suola e conclusione a giro sul secondo palo dalla distanza, Udinese che pareggia i conti

UDINESE-EMPOLI 1-2: Altro gol spettacolare, questa volta di Krunic! Caputo controlla sulla linea del fuorigioco e lavora un bel pallone, inserimento del numero 33 che apre il piatto e beffa Musso sul secondo palo

UDINESE-EMPOLI 2-2: Partita pazza alla Dacia Arena! Pareggia subito De Paul su calcio di rigore

UDINESE-EMPOLI 3-2: Altro gol, questa volta di Mandragora! Respinta corta della difesa empolese e siluro di sinistro di Mandragora dal limite dell’area