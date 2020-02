Udinese Fiorentina, Soldati esulta: «Siamo soddisfatti: tentato fino all’ultimo di rinviarla»

Il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, ha parlato a Firenzeviola.it del rinvio del match contro la Fiorentina

«Siamo soddisfatti, negli ultimi giorni abbiamo sempre cercato di far rinviare la partita. Pressioni da parte della Juventus? Non lo so, senz’altro si poteva decidere prima, ma evidentemente qualcuno oggi è riuscito a fare le giuste pressioni, superando anche le necessità delle televisioni»