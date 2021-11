Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Torino: le sue dichiarazioni

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

CAMBIO MODULO – «Alla fine della partita possiamo dire qualsiasi cosa, ma le decisioni vanno prese prima. Era prevedibile che la partita venisse decisa dagli episodi. Abbiamo avuto la nostra occasione con Pussetto per pareggiare, poi abbiamo regalato quel calcio d’angolo che ha permesso loro di andare sul 2-0. Ma non c’era disequilibrio in campo. Di conseguenza, i riferimenti al Toro vanno cambiati, anche modificando linee di gioco e calciatori. Il risultato comunque va disgiunto dalla prestazione, oggi ne è la dimostrazione. Abbiamo subito due gol senza che fosse successo nulla».

PAROLE FORESTIERI – «Forestieri ha enorme esperienza, con lui ho un rapporto diverso rispetto a quello tra calciatore e allenatore. Lui si può permettere di dire alcune cose, la sua sul modulo è una considerazione di affetto».