Udinese, Gotti: «Partita tosta col Verona, la squadra merita di più»

Il commento di Luca Gotti dopo il pareggio fra Udinese e Hellas Verona: ecco le parole dell’allenatore dei bianconeri

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio contro l’Hellas Verona.

«Abbiamo fatto una partita tosta, gagliarda, contro un avversario che ha dato fastidio a tutti, anche a grandi squadre. Abbiamo provato a vincerla, dal mio punto di vista non aver segnato è compensato dal fatto di non aver subito. Chance sprecate? E’ chiaro che il fatto che non riusciamo a segnare limiti la produzione in classifica. Meriterebbe di più questa squadra. È importante avere delle risposte dal punto di vista della mentalità».