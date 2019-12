Udinese, Gotti: «Soddisfatto, ma potevamo fare più male al Napoli»

Udinese, Gotti commenta il pareggio contro il Napoli: «Sono soddisfatto, ma potevamo fare più male ai partenopei»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio odierno dei suoi contro il Napoli. Queste le parole del tecnico:

«Sono soddisfatto del risultato contro un’ottima squadra. Mi dispiace perché potevamo fare più male al Napoli in tre o quattro occasioni, ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Futuro? Non c’ho preso gusto, spero di togliermelo presto questo gusto. La mia posizione non cambia, è solo la quotidianità che cambia».