Udinese-Inter, Borja Valero dedica il gol ad Astori – FOTO

Borja Valero commosso dopo il gol realizzato in Udinese-Inter, gara terminata 0-4: rete dedicata alla madre e all’ex compagno Davide Astori

Lunch match della 36^ giornata di Serie A 2017/2018, Udinese-Inter è terminata 0-4. Grande prova della formazione di Luciano Spalletti, che ha ottenuto tre punti importantissimi per la corsa al quarto posto. A segno anche Borja Valero, schierato dal 1′ e protagonista di una prestazione più che positiva.

Lo spagnolo ha alzato le braccia verso il cielo nel corso dell’esultanza e sui social network ha voluto dedicare il gol a due persone in particolare: «Felice per la vittoria di oggi. Dedico questo gol a due persone davvero speciali…#DA13 #mamma ❤❤@Inter ». Un omaggio all’ex compagno di squadra ai tempi della Fiorentina, deceduto lo scorso 4 marzo 2018 per cause naturali.