Udinese Inter, Inler nel pre gara: «Ogni partita in Serie A è sempre bella e ogni attimo di debolezza può costarti tanto»

Gökhan Inler è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Udinese Inter, sfida valida per la 21ª giornata di Serie A in programma oggi alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine

MESSAGGIO DI CORDOGLIO E ANNIVERSARIO DELLO STADIO – «Mando le condoglianze alla famiglia, da parte dell’Udinese e da parte mia. Sappiamo che è una giornata tosta per tutta la famiglia Fiorentina, e mandiamo anche a loro le condoglianze. Se guardo l’altro lato della medaglia, sì, oggi è un giorno positivo. Questo stadio compie 10 anni ed è un traguardo molto importante perché l’Udinese ha sempre lavorato bene cercando di alzare sempre l’asticella».

ROSA E GIOVANI – «Ovvio, abbiamo tanti attaccanti anche giovani di prospettiva. Atta rientra dall’infortunio, chiaramente anche lui deve dimostrare di essere pronto. Poi come sapete la nostra società dà sempre opportunità ai giovani».

MOTIVAZIONI E STIMOLI – «Certo. Per me è importante fare questo cambiamento. Ogni partita in Serie A è sempre bella e ogni attimo di debolezza può costarti tanto. Ci stiamo lavorando molto su questo, anche perché ci sono tanti giovani. Ci stiamo lavorando perché dobbiamo dare sempre il massimo, non solo con le grandi».

CLIMA DA TRASFERTA – «Sì, ma non importa. Giocano solo 11 contro 11 quindi i ragazzi devono solo essere pronti».

