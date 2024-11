Udinese Juventus, Vlahovic in panchina? Ecco le parole di Motta

Dusan Vlahovic potrebbe partire dalla panchina nel match tra Udinese e Juventus. Ecco le dichiarazioni di Thiago Motta a riguardo

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, potrebbe rifiatare in occasione della gara contro l’Udinese in trasferta. Ad aprire a questa possibilità è Thiago Motta nella consueta conferenza stampa.

VLAHOVIC FUORI – «Può essere, è una situazione che valuteremo anche oggi che abbiamo l’ultimo allenamento. In questo momento della stagione i giocatori non sono stanchi, stanno bene, tutti dobbiamo dare qualcosa in più, fare meglio per affrontare già da subito la prossima partita e avere quello che vogliamo avere. Quando arriverà il momento troveremo la soluzione migliore per il momento che affronteremo, se arriverà, di non far partecipare Dusan dall’inizio».

Secondo Tuttosport, dato che Milik è ormai out per tutto il 2024, al posto del serbo ci sarà Samuel Mbangula da falso nueve in un tridente composto da Yildiz e Weah.