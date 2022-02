Udinese, Nuytinck: «Orgoglioso di indossare questa maglia, ma ora non sto bene...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore dell’Udinese Nuytinck ha parlato del suo amore per i colori bianconeri e delle sue condizioni fisiche

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, in una intervista a Udinese Tonight ha parlato dell’amore per i colori bianconeri e delle sue condizioni fisiche.

UDINESE – «Vedere i tifosi allo stadio è molto importante per noi. È bello sentire il loro tifo, ci dà molta carica. Sono molto orgoglioso di giocare per l’Udinese. Voglio che i tifosi sappiano che anche in momenti difficili io combatterò sempre per loro, il club e i colori bianconeri. Sono molto orgoglioso di essere all’Udinese».

CONDIZIONI – «Non sto molto bene al momento, il ginocchio mi fa male da qualche mese. Questa settimana sarà molto importante per il mio rientro. Non è mai facile allenarsi e giocare con dolori, voglio tornare al 100%. Soffro molto per questa situazione perché mi voglio allenare e voglio aiutare la squadra sempre, il non poterlo fare è difficile».