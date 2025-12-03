 Udinese, parla Palma: «Sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro questo»
Udinese, parla Palma: «Sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro questo»

Udinese, Palma nel post gara: «Sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro questa cosa»

Matteo Palma è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 2025/26. Ecco le sue parole.

Una serata difficile per il difensore bianconero che è stato autore di un autorete e del calcio di rigore ai danni di Cabal poi trasformato da Locatelli.

PAROLE – «Stadio bellissimo, tra i più belli d’Italia, sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro buone emozioni».

