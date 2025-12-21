Udinese, Runjaic e Nani in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Udinese, Runjaic e Nani parlano in conferenza dopo il duro ko contro la Fiorentina: ecco le loro dichiarazioni

Dopo la sconfitta di Firenze, in conferenza stampa si sono presentati mister Kosta Runjaic e il group technical director Gian Luca Nani. Le loro parole:

Runjaic: “Abbiamo fatto bene i primi cinque minuti, si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà, poi con il cartellino rosso gli abbiamo fatto un grande regalo. Gli errori capitano, abbiamo perso un giocatore, ma anche in dieci si può fare una bella prestazione e vincere. Sono deluso per la mancata reazione, abbiamo concesso troppo e siamo andati al riposo sul 3-0 contro una squadra che lotta per la salvezza. Da lì non è facile recuperare. Siamo molto delusi, dispiace per i nostri tifosi. Torneremo più forti contro la Lazio.

Faccio i complimenti alla Fiorentina e auguro un buon Natale a tutti”.

Nani: “Prestazione inaccettabile. Dispiace arrivi prima di Natale e non passeremo un Natale sereno. Quando perdi 5-1 non conta essere in dieci o meno, un 5-1 é un 5-1. Sapevamo della difficoltà della partita. Anche in 10 si può vincere, se si è una squadra forte che parla di obiettivi importanti. Non ci sono scuse, noi non ci nascondiamo e siamo qui perché la società è presente.

Non si può perdere 5-1, la partita é stata sì condizionata dall’espulsione ma la gara andava affrontata con altro atteggiamento.

Sono preoccupato perché non riusciamo a fare un salto di qualità e dispiace perché abbiamo una buona squadra.

Non cerchiamo come alibi nemmeno il rigore non concesso sul 4-0. Non ce li danno mai nemmeno sul 4-0 questi rigori. Ovviamente, però, non abbiamo perso per colpa dell’arbitro ma per colpa nostra.

Si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà ma noi dovevamo saper reagire agli episodi negativi altrimenti non si va da nessuna parte”.

