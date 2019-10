Udinese Roma, gol Smalling: prima rete in Serie A per l’inglese

Chris Smalling segna il gol che vale il raddoppio della Roma sul campo dell’Udinese: prima gioia del centrale in Italia

A dispetto dell’inferiorità numerica, dovuta all’espulsione di Fazio, la Roma conduce 2-0 in casa dell’Udinese. Il secondo gol porta la firma di Chris Smalling.

Prima gioia italiana per il difensore, che sfrutta l’occasione capitatagli grazie a un rimpallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo e deposita in rete. Fonseca applaude il suo difensore, finora promossi i suoi primi passi in Serie A.