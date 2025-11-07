Udinese, parla Runjaic: «Roma? Non basterà ripetere la gara fatta contro l’Atalanta. La squadra è un po’ superiore ai bergamaschi»

Udinese, il tecnico dei bianconeri Kosta Runjaic parla in conferenza stampa: «Roma? Non basterà ripetere la gara fatta contro l’Atalanta»

In vista della sfida di domenica contro la Roma, mister Kosta Runjaic ha preso la parola in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riprese dal sito ufficiale dell’Udinese:

Il momento della squadra rispetto a un anno fa

“La scorsa è stata una stagione con grandi sfide, ma le abbiamo affrontate bene al netto di qualche momento di difficoltà. Abbiamo iniziato bene la stagione, ma il primo punto contro il Bologna era arrivato con un po’ di fortuna, contro il Como avevamo vinto ma loro avevano sbagliato un rigore, avevamo più punti di quelli che avrebbero dovuto derivare dalle nostre prestazioni. Quest’anno, invece, siamo migliorati sul piano del gioco e abbiamo più costanza, anche se non basta, perché abbiamo perso meritatamente delle partite. Contro l’Atalanta abbiamo fatto una prestazione solida e vincere ci fa bene, dà più sicurezza. Ora bisogna trovare costanza, che è importante, lavoriamo ogni giorno per averla all’interno dell’intera stagione e della singola partita. In questo inizio di campionato abbiamo affrontato alcune sfide, ma non abbiamo avuto veri momenti di difficoltà, abbiamo sempre messo in campo quanto preparato in allenamento e a volte ha funzionato, a volte no. Contro l’Atalanta siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo, quando ci hanno messi sotto pressione ma abbiamo gestito bene la situazione rispetto ad altre volte ed è arrivata una vittoria meritata. Questa partita mostra che stiamo crescendo e che possiamo dare del filo da torcere a tutti. Ora giochiamo contro la Roma, una partita difficile contro una squadra e un mister di grande esperienza. Giocano uomo su uomo, sono aggressivi, bravi in possesso, hanno giocatori di livello e stanno attraversando un trend positivi, sono vicini al primo posto in campionato e ieri hanno vinto in trasferta in Europa League, questo ci fa capire cosa ci aspetta. Dovremo essere concentrati, difendere bene, ma anche fare bene in attacco, ed essere squadra. Sarà una partita simile a quella contro l’Atalanta e l’esperienza in questo senso ci aiuterà. Sarebbe bello andare in vantaggio a inizio gara, ma loro sono forti e ho grande rispetto per loro. Sarà una partita interessante, una grande sfida, e faremo di tutto per metterli in difficoltà e fare punti”.

Come affrontare la Roma

“Non basterà ripetere la gara fatta contro l’Atalanta. La Roma è un po’ superiore ai bergamaschi, hanno giocatori di valore, pressano bene, sono forti nei duelli e giocano pure in casa. Hanno perso l’ultima in trasferta, ma non hanno fatto male, meritavano di segnare all’inizio ma a volte il calcio è così. Noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi, fare la prestazione giusta e potremo avere le nostre opportunità, ma solo giocando tutti assieme. Sarà una grande sfida contro una squadra di qualità, dobbiamo dare il nostro meglio, sono partite che fanno crescere e siamo motivati per dare tutto. Sarà importante l’approccio, abbiamo studiato l’avversario e sappiamo cosa possono fare. Non siamo i favoriti, ma vedremo come andrà”

Davis

“Davis, se tutto va bene in rifinitura, sarà con noi domenica. Non credo potrà partire da titolare, perché si è allenato poco in gruppo, ma è positivo averlo e potrà fare almeno mezz’ora. Se sarà necessario darà il suo contributo contro la Roma, poi sfrutterà la pausa nazionali per tornare pienamente in condizione. Ieri in allenamento, quando era in gruppo, ha fatto gol e mostrato la sua solita pericolosità, è motivato per aiutare la squadra”.

Gli assenti

“Miller non ci sarà a Roma, ha subito una contusione in allenamento. Anche Kristensen, come sapete, sarà assente. Gli altri sono tutti a disposizione”.

Zemura e Kamara

“Durante la preparazione tutti hanno avuto modo di giocare, Zemura ha lavorato bene e si è guadagnato un vantaggio, giocando poi le prime partite della stagione. Kamara è uno che non molla mai e vuole sempre dare il suo contributo, lo ha mostrato in allenamento, ha aspettato la sua occasione e l’ha sfruttata bene. A sinistra abbiamo una bella concorrenza, ora è in vantaggio Kamara e mi aspetto la reazione di Zemura, che deve continuare a lavorare duramente e aspettare la sua possibilità. È positivo averli entrambi a disposizione. Kamara aveva sfruttato l’ultima pausa nazionali per lavorare mentre Zemura era via, ora di nuovo Jordan sarà impegnato con la Nazionale e quando succede così poi può capitare di dover impiegare di più chi è rimasto a Udine. Contro la Roma giocherà Kamara, ultimamente è molto sul pezzo e sta avendo un buon equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva, spero che a Roma vedremo la sua versione migliore. Il nostro successo dipenderà anche da lui, la Roma ha una fascia destra forte e bisognerà lavorare bene, lui è pronto. L’assist contro l’Atalanta gli ha fatto molto bene, dagli esterni noi ci aspettiamo energia e corsa ma anche assist e gol, siamo sulla strada giusta per migliorare su entrambe le fasce”.

Zaniolo

“Zaniolo sta migliorando, il nostro obiettivo è che sia un giocatore chiave per noi. Ci dà esperienza, qualità, energia, non si risparmia mai ed è bello vederlo giocare, anche se può migliorare in alcune cose. Se lo farà, diventerà ancora più importante per noi. Sta lavorando molto bene, sta correndo tanto, se continua così può diventare un giocatore completo. Può fare gol, assist, mettere in difficoltà le difese, ma può anche essere utile in fase di non possesso. È in un momento cruciale della sua carriera, ha già avuto dei momenti difficili e ora deve trovare costanza. Per ora sta facendo un lavoro meraviglioso, segna, è sempre presente mentalmente, è motivato. Sarà così anche contro la Roma, che per lui è un avversario speciale. Lì magari non tutti lo amano e lui lo sa, ma fa parte del calcio. Nicolò sarà concentrato al 100% sull’Udinese. Il suo obiettivo è continuare a segnare e spero riparta dal gol segnato all’Atalanta”.

Palma, Bertola e Goglichidze

“Palma sta crescendo, ha fatto bene in Coppa Italia, poi meno bene contro il Sassuolo – ma ricordiamoci che è molto giovane – e ora sono contento del contributo che ha dato contro l’Atalanta, dove ha raccolto i frutti del suo lavoro. Vedo come si allena e ha le sue possibilità, non so se da titolare a Roma, ma sia lui, che Bertola, che Goglichidze hanno le loro possibilità. Sono tre giovani, con poca esperienza in Serie A – se vediamo i tre centrali della Roma la situazione è opposta – e hanno bisogno di crescere, sono giocatori interessanti, dei bravi ragazzi e avranno tutte le possibilità per dire la loro. A Udine cerchiamo esattamente questo tipo di giocatori. Finora hanno fatto abbastanza bene, devono migliorare in alcune cose, ma è questione di tempo. Dietro abbiamo anche Solet, che comunque è giovane perché è del 2000 e non ha così tanta esperienza in Serie A, e poi c’è Kabasele, un giocatore importante per la sua esperienza e per il suo ruolo da leader. Quando ho saputo dell’infortunio di Kristensen ero sicuro che avrebbe potuto sosituirlo bene. In futuro, però, nulla ci vieta di giocare con tre giovani in difesa se questi cresceranno. Partite come quella contro l’Atalanta sono importanti per crescere raccogliendo punti, ora dovremo fare una buona prestazione contro la Roma, che ci metterà in difficoltà. Dovremo lavorare bene in fase difensiva ma anche in possesso, loro hanno segnato tanto in contropiede e rubando il pallone, dovremo gestirlo bene e ridurre gli errori. C’è bisogno del contributo di tutti, dall’attacco alla difesa”.

Ekkelenkamp

“Ha avuto una fase meno semplice. In preparazione aveva lavorato molto bene, poi si è infortunato e ha perso il ritmo, ma sappiamo cosa può dare. Lui dà sempre tutto e lavora bene, deve essere più coraggioso in campo. Contro l’Atalanta ha fatto bene, una prestazione attenta e ha dato un grande contributo anche dal punto di vista della corsa. Spero riprenda da quella prestazione e continui così, che diventi più costante e faccia ancora meglio”.