Udinese, Piotrowski esalta Runjaic: «Con lui posso crescere qui e fare bene» - Calcio News 24

Udinese, Piotrowski si presenta: «Contento di essere qui, darò il massimo». La situazione attuale

In casa Udinese cresce l’attesa per vedere all’opera Jakub Piotrowski, nuovo rinforzo del centrocampo bianconero. Il calciatore polacco, arrivato nel corso del mercato estivo, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, condividendo le prime sensazioni legate alla sua nuova avventura a Udine.

Tra i temi principali, Piotrowski ha parlato del suo rapporto con il tecnico Kosta Runjaic, che ha avuto un ruolo chiave nella scelta di trasferirsi all’Udinese:

«Sicuramente il fatto che conosco il mister è stato importante nella mia scelta di venire qui», ha spiegato. «Runjaic mi ha presentato il club, e ora siamo in una fase in cui ci conosciamo sempre meglio. So che dovrò dare il massimo in ogni partita per aiutare questa squadra».

Riguardo all’adattamento alla sua nuova realtà, il centrocampista ex Ludogorets si è detto soddisfatto dei primi giorni a Udine:

«I primi giorni in un nuovo club non sono mai semplici. Bisogna ambientarsi, conoscere le persone che lavorano qui, ma ho subito percepito un’energia positiva. Questo mi aiuterà sicuramente a integrarmi più velocemente».

Un tema importante toccato durante la conferenza stampa è stato quello dei gol a centrocampo, un aspetto che l’Udinese ha faticato a migliorare nella scorsa stagione. Piotrowski si è detto pronto a dare il suo contributo anche in zona offensiva:

«Sì, credo che a centrocampo abbiamo grande qualità, e spero di poter aggiungere qualcosa anche sotto porta. Mi piace attaccare l’area partendo dalla seconda linea: l’anno scorso ho lavorato molto su questo aspetto e voglio continuare a migliorare».

L’Udinese, che punta a riscattarsi dopo un’annata complicata, vede in Piotrowski un tassello importante per alzare il livello della mediana e garantire maggiore presenza in fase offensiva. Il club friulano continua così a puntare su profili giovani ma già esperti, in linea con la filosofia della società.

Con la nuova stagione alle porte, i tifosi dell’Udinese non vedono l’ora di scoprire se Piotrowski riuscirà a diventare uno dei protagonisti del centrocampo bianconero. Le premesse, almeno a parole, sembrano molto promettenti.