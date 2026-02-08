Connect with us
Udinese News

Udinese, Runjaic esce allo scoperto su Zaniolo: «Ho scelto Bayo per questo motivo, ecco come sta Nicolò»

1 ora ago

Udinese, Kosta Runjaic ha parlato così a DAZN prima del match contro il Lecce della 24ª giornata di Serie A 2025/26

A DAZN, Kosta Runjaic ha parlato così prima di Lecce Udinese. Le sue dichiarazioni.

PAROLE «La base della partita é vincere i duelli. Sara una partita difficile perché il Lecce ha bisogno di punti. In questo momento siamo soddisfatti dei risultati che raggiunto ma i nostri obiettivi non cambiano. Guardiamo partita per partita, vogliamo migliorare il nostro gioco e i nostri giocatori dimostrando stabilità

Abbiamo giocato bene nelle ultime due partite, oggi senza Davis sarà un po’ diverso. Ho scelto Bayo perché Zaniolo non è ancora al 100% ma lo vedremo in campo di sicuro».

