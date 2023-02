Udinese, Sottil: «Thauvin ha dato tutto, ma deve crescere»

Le parole di Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino. Tutti i dettagli

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match perso per 1-0 dalla sua Udinese contro il Torino.

PAROLE – «Thauvin? Ha dato tutto quello che aveva, creando scompiglio. Ha combattuto fino in fondo con i suoi compagni, poi lavoreremo per portarlo ad una buona condizione. Come giocatore è duttile e in panchina non avevo una punta di ruolo. Sotto 1-0, ho preferito mantenere due punte e lui dietro».