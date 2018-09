Udinese-Toro i precedenti: granata imbattuti dal 2015

I precedenti sorridono alla squadra di Velazquez che però non batte il Toro in casa dal 2014/2015

Dopo la sosta per le Nazionali, torna finalmente la Serie A. I granata saranno impegnati sul campo dell’Udinese domenica pomeriggio alle 15. Entrambe le formazioni hanno raccolto finora 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nella massima serie le due compagini si sono affrontate 66 volte. Un totale di partite nelle quali regna un equilibrio quasi perfetto: sono infatti 22 le vittorie del Torino, 23 quelle dell’Udinese e 21 i pareggi. Situazione opposta, invece, se si considerano esclusivamente le sfide disputate in casa dei friulani. In questo caso i precedenti vedono decisamente avanti i friulani che hanno ottenuto 14 vittorie e 13 pareggi tra le mura amiche. Per il Torino, invece, sono solo 6 i successi strappati alla Dacia Arena. Ma nonostante la cabala sfavorevole Mazzarri può comunque sorridere visto che è altrettanto vero che i granata restano imbattuti dalla stagione 2014/2015, anno dell’ultimo successo dell’Udinese in casa.

L’8 marzo 2015 è la data dell’ultima vittoria bianconera contro il Toro, partita terminata 3-2 grazie al vantaggio iniziale firmato da Quagliarella a cui è seguito la rimonta iniziata da Di Natale e rifinita da un autogol di Molinaro. A completare l’opera fu Wague, alla suo primo centro in Serie A, e a poco servì, se non a rendere il passivo meno pesante, il gol di Benassi arrivato al 69′. Nell’ultima sfida giocata tra le mure friulane, invece, a sorridere fu il Torino. l granata si imposero per 3-2. A portare in vantaggio la formazione di Mihajlovic fu Belotti al quale seguì l’autorete di Halfredsson. Al 48′ il rigore trasformato da De Paul riapre momentaneamente i giochi, chiusi poi da Ljajic. Prima del fischio finale c’è ancora tempo per la rete di Lasagna che porterà il risultato sul definitivo 2-3.