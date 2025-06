Norvegia Italia, parla Udogie: «Siamo venuti qua per dominare la partita. Siamo pronti!»

Il calciatore della Nazionale Italiana Destiny Udogie ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara di Norvegia Italia

Mancano ormai pochi minuti a Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che si giocherà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. Ecco le parole del calciatore degli azzurri, Destiny Udogie, rilasciate a Rai Sport. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Oggi partita importantissima contro una grande squadra, siamo pronti. Ogni partita è diversa, dobbiamo solo essere pronti a dare il massimo. Siamo venuti qua per dominare la partita, consapevoli che loro sono forti in attacco ma siamo qui per giocare la nostra gara».