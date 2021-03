UFFICIALE Crotone, esonerato Stroppa: il comunicato

Il Crotone ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. Al momento non si conosce ancora il suo possibile sostituto. I dettagli

Il Crotone ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. La notizia è stata annunciata dal club, confermando quanto emerso nella giornata di ieri dopo la sconfitta contro il Cagliari.

Al momento non si conosce ancora il suo possibile sostituto dato che i contatti avuti ieri con Cristian Bucchi non hanno dato esito positivo: il tecnico ha ritenuto troppo bassa l’offerta economica.

IL COMUNICATO – «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera».