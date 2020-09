UFFICIALE Italia femminile, rinviata la sfida contro Israele

La partita tra l’Italia femminile e Israele è stata rinviata a causa del Coronavirus: il comunicato ufficiale della FIGC

«A seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid 19, adottate dallo Stato di Israele, la FIGC ha accettato la richiesta della IFA, d’accordo con la UEFA, per il rinvio della gara tra le Nazionali Femminili di Italia e Israele, che era in programma allo Stadio “Castellani” di Empoli giovedì 17 settembre alle ore 20.45. La gara, valida per le qualificazioni all’Europeo Femminile 2022, verrà recuperata in una delle prossime finestre internazionali.

Le Azzurre proseguiranno il raduno come da programma già comunicato e resteranno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare la gara Bosnia Erzegovina – Italia, altra sfida verso Euro 2022, in programma martedì 22 alle ore 16 presso lo Stadio “Bilino Polje” di Zenica».