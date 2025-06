Ulsan-Memelodi Sundowns: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Exploria Stadium di Orlando andrà in scena la sfida del Mondiale per Club Ulsan-Memelodi Sundowns: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Exploria Stadium di Orlando si giocherà la gara valevole per Mondiale per Club Ulsan-Memelodi Sundowns. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

HULSAN HD (4-2-3-1): Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo, Seo Myung-Gwan, Park Min-Seo; Bojanic, Jung Woo-Young; Lee Chung-Yong, Ko Seung-Beom, Yoon Jae-Seok; Erick Farias. All. Kim Pan-Gon.

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Khoza, Lebusa, Modiba; Mokoena, Allende; Lucas Ribeiro, Arthur Sales, Matthews; Rayners. All. Cardoso.

Orario e dove vederla in tv

Ulsan-Memelodi Sundowns si gioca alle ore 00:00 di mercoledì 18 giugno per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile su DAZN per gli abbonati tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.