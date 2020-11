Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Lazio, cosa rischia Luis Alberto dopo lo sfogo contro la società – Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Luis Alberto rischierebbe una multa fino a 50mila euro e la possibile partenza dalla panchina nella prossima gara contro il Crotone.

Capello parla di Napoli-Milan: le sue parole – Fabio Capello è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni su Napoli-Milan e sulla lotta Scudetto. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE

Totti Roma, si prepara il ritorno – Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato già un primo incontro tra Totti e i Friedkin, propiziato dal CEO Fienga. All’orizzonte per Totti ci sarebbe un ruolo operativo, non solo di rappresentanza: via dunque alla stagione del direttore tecnico, bandiera sì, ma con una forte influenza sul progetto.