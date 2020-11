Spezia, Pobega: «Voglio tornare al Milan. Che strano il gol a Buffon»

Tommaso Pobega è senza dubbio uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione: gol alla Juve ed exploit con l’Italia Under 21

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, parla dei suoi primi mesi in Serie A con un obiettivo: tornare al Milan. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

IL TIFO – «Da bambino ero juventino. Nel 2012 Cagliari-Juve fu giocata a Trieste e io ero uno dei raccattapalle: quella sera la Juve di Conte vinse lo scudetto. Poi ho fatto il raccattapalle anche a San Siro. Sono passato al Milan a 14 anni. L’ho vissuta come una bellissima esperienza, ma è stata dura: a Trieste ero la stellina, all’inizio al Milan giocavo poco. Il secondo convitto era attaccato allo stadio: dalla finestra vedevo San Siro. Da piccolo il mio giocatore preferito era Bastian Schweinsteiger, mi piaceva come si muoveva in campo».

MILAN – «Maldini prima di mandarmi in prestito allo Spezia mi ha fatto l’in bocca al lupo e mi ha spronato a lavorare bene perché il Milan continua a seguirmi. E’ lì che voglio tornare».

I GOL – «Negli ultimi anni ho cercato di migliorare negli inserimenti: se accompagni l’azione, le occasioni arrivano. E i gol anche. La ricerca del tiro attraverso giusti tempi di inserimento è una cosa su cui mi alleno sempre. Sto cercando di migliorare anche nel tiro da fuori: lavoro a 360 gradi sulle finalizzazioni. Il primo gol in A l’ho segnato a Buffon: io ho 21 anni, lui 42, il doppio. Strano eh…».