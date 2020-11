Fiorentina, Commisso: «Tutto su Iachini e Prandelli. Sarri? Mai incontrato»

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del cambio in panchina e della suggestione Maurizio Sarri. Le sue parole

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole riportate dal LabaroViola.it.

IACHINI – «Il contratto di Iachini non scadeva alla fine della scorsa stagione. Io non ho mai incontrato nessun allenatore ma ciò che non significa che Pradè e Joe Barone non hanno incontrato nessuno perché è il loro lavoro farlo. Il caso che mi ha fatto arrabbiare è quello di De Rossi, perché io non ne sapevo nulla. La conferma di Iachini è stata decisa da me in accordo con i miei dirigenti. Il padrone della Fiorentina sono io, sono io che ci metto i soldi. La conferma di Iachini era un segno di riconoscenza. Iachini ha avuto una media punti all’altezza della storia della Fiorentina degli ultimi 20 anni».

JURIC – «Juric aveva fatto gli stessi punti di Iachini, chi mi assicurava che prendendo Juric non dovevo mandare via Juric dopo 2 mesi? Nessuno mi garantiva che cambiando Iachini si sarebbe andato meglio».

PRANDELLI – «La decisione su Prandelli è stata presa quando io ero in America, ancora mi devo sentire con lui e fare un discorso più lungo di 10 minuti. Siamo tutti uniti per portare avanti la Fiorentina».

SARRI – «Io non l’ho mai incontrato ma non è detto che i nostri dirigenti non si sono incontrati con Sarri. È il loro lavoro. C’è tanta gente cha sa solo criticare».