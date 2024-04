Moviola Atalanta Fiorentina, gli episodi del match di Coppa Italia

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di Coppa Italia 2023/24: moviola Atalanta Fiorentina

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

94′ GOAL DELL’ATALANTA. Contropiede nerazzurro con Lookman che mette in rete, ma il goal è annullato per fuorigioco inizialmente. Poi la rete viene convalidata.

79′ AMMONIZIONE SCAMACCA. Fallo a centrocampo, cartellino giallo e squalifica per la finale.

68′ AMMONIZIONE DODO’ Nell’esultanza il giocatore viola si è lasciato andare e l’arbitro ha deciso di ammonire il giocatore.

55′ AMMONIZIONE KOLASINAC- Fallo su Nico Gonzalez e ammonizione sacrosanta.

52′ ROSSO PER MILENKOVIC. Fallo da ultimo uomo di Milenkovic su Scamacca. Naturale il rosso diretto.

42′ AMMONIZIONE MANDRAGORA. Fallo di Mandragora su Koopmeiners

28′ Fallo di Milenkovic su Scamacca. Punizione Atalanta.

24′ Fallo ai danni di Bonaventura da parte di Ederson. Punizione Fiorentina.

13′ POLEMICHE SUL SECONDO GOAL. Intervento di Koopmeiners su Ranieri, De Ketelaere passa la palla a Scamacca che mette in rete. L’azione però viene rivista al VAR e la rete non viene convalidata per il fallo precedente.

8′ GOAL KOOPMEINERS. Scamacca riesce a servire Koopmeiners che a tu per tu con Terracciano riesce a trafiggere. Nessuna segnalazione di fuorigioco, goal regolare