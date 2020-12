Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 10:56 – Maran esonerato – Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. La notizia è stata ufficializzata dal club con un comunicato in cui annuncia l’esonero. Al suo posto, secondo le indiscrezioni circolare ieri, dovrebbe arrivare Davide Ballardini il quale guiderà la squadra nel prossimo match contro lo Spezia.

Ore 10:22 – Atalanta, ecco Maehle – Arrivano nuove conferme sul passaggio del terzino danese Joakim Maehle all’Atalanta nel corso della prossima sessione di mercato. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il Genk avrebbe accettato l’ultima offerta della Dea: 11 milioni più 4 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo.

Ore 9:44 – Stadi aperti – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a Radio anch’io sport. Queste le sue parole sulla Serie A e sulla Nazionale: «Il campionato è avvincente, ha lasciato qualche sorpresa ma è privo dell’elemento fondamentale: il tifoso. Questo si sente e si vede. E’ uno spettacolo monco e non posso dire per quanto tempo resterà così. Speriamo dopo il 6 gennaio, con l’apertura di alcune infrastrutture truistiche, magari anche il calcio potrà riaprire gli stadi. E’ un auspicio».

Ore 08:53 – La situazione del Papu – Prende contorni sempre più precisi la situazione relativa ad Alejandro Gomez con l’Atalanta pronta a cedere il proprio capitano per circa 10 milioni di euro. Il contratto del Papu scade nel 2023 con un ingaggio da oltre 2,5 milioni e chiede di essere liberato gratuitamente. Secondo Gazzetta dello Sport al momento sono tre le squadre seriamente interessate a lui: Milan, Inter e Roma. Sullo sfondo, inoltre, resta concreta la pista che porta al PSG.

Ore 8:22 – Problemi per la Samp – Il commento di Fabio Quagliarella sul rinnovo di contratto ha spiazzato Massimo Ferrero. Il capitano della Sampdoria, interrogato nel post partita del match vinto contro il Crotone, ha svelato un accordo con il presidente blucerchiato. Accordo che però, stando a quanto riporta il Secolo XIX, Ferrero non avrebbe siglato con Quagliarella. L’attaccante vorrebbe rinnovare prima del nuovo anno, il presidente della Sampdoria sarebbe risoluto a rimandare il tutto a marzo – assieme alla discussione sul contratto di Claudio Ranieri.

Ore 8:00 – Napoli in ritiro – Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli resterà in ritiro sino a mercoledì sera quando affronterà in trasferta il Torino. Lo ha ufficializzato la società con una nota pubblicata nella tarda serata di ieri: «Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino»