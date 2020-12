Ferrero: «Giampaolo è un grande allenatore, ma sappiamo com’è. Voglio battere la Roma»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dell’attuale momento dei blucerchiati e della Serie A: le sue dichiarazioni

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’attuale momento in Serie A.

GIAMPAOLO – «Abbiamo poca memoria. Giampaolo è un grande allenatore, ma sappiamo com’è. E’ un allenatore integralista che gioca a modo suo. Anche io ho perso 7-8 partite ma non l’ho licenziato. Se prendi uno come lui, devi dargli una squadra come vuole lui. Quando aggiusta la difesa, Giampaolo le vince tutte poi. Lui poi, con la mentalità che ha, non può allenare un ragazzo di 32 anni che non ha la sua idea di calcio. A lui non piaceva uno come Zapata. Devo dire che mi ha fatto fare un sacco di plusvalenze».

ROMA – «Non vedo l’ora di batterla. È una squadra discontinua, con giocatori meravigliosi ma che va subito in depressione. Sono un po’ spocchiosi questi ragazzi. Fonseca? Per esempio guai a chi mi tocca Ranieri, ma serve una società forte dietro in certe situazioni. Serve una società presente, con un presidente che deve prendere delle decisioni».