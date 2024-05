Palermo Sampdoria: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Barbera andrà in scena il playoff di Serie B tra Palermo e Sampdoria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Renzo Barbero iniziano i playoff di Serie B tra Palermo e Sampdoria. Le due squadre hanno chiuso il campionato cadetto rispettivamente al sesto e settimo posto. Partita secca e in caso di pareggio nei 90′ regolamentari si andrà ai supplementari, ma in caso di ulteriore parità passerebbe il turno la squadra con il miglior piazzamento, ovvero i rosanero. La vincitrice affronterà poi il Venezia. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri. All. Mignani.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Barreca; Borini, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Palermo-Sampdoria: orario e dove vederla

Palermo Sampdoria gara delle ore 20:30 del venerdì, che aprirà i playoff di Serie B. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 202) e su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La partità sarà visibile in streaming anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go.