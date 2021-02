Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.35 – Serie A, svolta in TV – Questa sera Daniele Orsato sarà ospite della trasmissione “Novantesimo Minuto”. E’ la prima volta in cui un direttore di gara è ospite di una trasmissione sportiva nel pieno di un weekend di Serie A. Tutti i dettagli

Ore 11.20 – Napoli, tre rientri per Gattuso – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di questo pomeriggio contro il Benevento. Tornano Ospina, Hysaj e Demme.

Ore 11.01 – Juventus, le condizioni di Dybala – Nuove cure e allenamento ancora a parte: si allunga l’attesa per il recupero del numero 10 della Juventus. La situazione

Ore 10.35 – Inter, l’esito dei temponi – Sono risultati tutti negativi i tamponi dei giocatori dell’Inter effettuati nella giornata di ieri. Il tecnico Antonio Conte potrà quindi contare su tutti i suoi calciatori per la gara di questo pomeriggio contro il Genoa.

Ore 10.01 – Lazio-Torino, oggi la decisione – Oggi la Lega di Serie A dirà la sua sulla gara di martedì tra Lazio e Torino: la sensazione è che si giocherà. La situazione

Ore 9.34 – Ribery is back – Questo pomeriggio in Udinese-Fiorentina il tecnico viola Cesare Prandelli ritroverà dal primo minuto Franck Ribery. Il francese ha saltato le ultime tre partite per un infortunio muscolare ma oggi riprenderà il suo posto in attacco al fianco di Dusan Vlahovic.

Ore 9.10 – Napoli, la situazione Gattuso – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è ancora a rischio esonero. Ecco i profili valutati da Aurelio De Laurentiis per la sostituzione

Ore 8.40 – Inter, Conte cambia poco – L’Inter questo pomeriggio affronta il Genoa con la possibilità di andare a +10 sulla Juventus. Un solo cambio di formazione per Antonio Conte.

Ore 8.12 – Milan, colpo di scena in difesa – Per Sky Sport Alessio Romagnoli questa sera partirà dalla panchina, gioca Fikayo Tomori. Le scelte di Stefano Pioli per la gara con la Roma

Ore 8.02 – Inter, Suning lascia il calcio in Cina – La Suning Holdings Group ha annunciato la propria decisione di terminare con effetto immediato tutte le sue attività economiche nel calcio in Cina. Le squadre cinesi che fanno riferimento all’azienda che detiene la maggioranza del pacchetto di proprietà dell’Inter sono lo Jiangsu FC, Jiangsu Suning L.F.C. (squadra femminile) e tutte le squadre del settore giovanile.