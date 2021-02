Napoli, l’esonero di Gattuso è ancora possibile: lo scenario

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è ancora a rischio esonero. Ecco i profili valutati da Aurelio De Laurentiis per la sostituzione

La posizione di Gennaro Gattuso resta traballante e un suo esonero prima della fine della stagione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis non è ancora da escludere.

Per un’eventuale sostituzione in corsa, secondo Gazzetta dello Sport, il nome in pole è quello di Walter Mazzarri in quanto non avrebbe problemi a prendere la squadra in corsa.

In previsione della prossima stagione, invece, i profili valutati con più attenzione da De Laurentiis sono quelli di Rafa Benitez e Maurizio Sarri.