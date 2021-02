Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.22 – Juventus, esami per Chiellini – Il giorno dopo Porto-Juve, Giorgio Chiellini si presenta al J-Medical per svolgere le visite mediche. Il difensore si è fermato alla mezz’ora a causa di un fastidio al polpaccio. Intorno alle 10.15 il capitano è arrivato nel centro medico bianconero, dove verrà sottoposto a controlli specifici per capire l’entità del problema.

Ore 9.34 – Serie A spaccata sui fondi – Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, la trattativa fra i venti club di Serie A e il consorzio CVC-Advent-FSI per la cessione del 10% della media company che gestirà di diritti tv e commerciali del campionato italiano non è ancora tramontata. LA RICOSTRUZIONE

Ore 9.04 – Inter, la trattativa con BC Partners – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione della società nerazzurra sta proseguendo. Le due parti, nello specifico, stanno cercando un accordo sulla valutazione, il fondo parla di 750 milioni, la proprietà di 1 miliardo.

Ore 8.33 – Lazio, caso tamponi – Secondo il Corriere dello Sport la Procura di Avellino ha richiesto l’esame del Dna per Immobile, Strakosa e Leiva. I dettagli

Ore 8.02 – Ibra resta a Sanremo – In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Amadeus ha confermato che Zlatan Ibrahimovic la sera del 3 marzo raggiungerà Sanremo al termine di Milan-Udinese. Lo svedese è ospite fisso della manifestazione, in programma dal 2 al 6 marzo, e resterà in Riviera tutta settimana, allenandosi da solo senza fare il pendolare.