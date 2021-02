Conferenza stampa Di Francesco: «Abbiamo bisogno di sostegno e positività»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Cagliari-Torino

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Torino.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24

COME SCENDERE IN CAMPO SENZA RADJA – «Tutto è possibile ma per quanto riguarda Radja aspettiamo l’allenamento di oggi. Sia lui che Ceppitelli hanno fatto un allenamento parziale con la squadra. Spero di recuperarli entrambi e di farli giocare».

SFIDA SECCA – «In questo momento io e la squadra abbiamo bisogno di grande sostegno e di positività. È ovvio che questa non è una partita come le altre, è importantissima. Venire a dire dentro o fuori mancando ancora così tante partite mi sembra un po’ troppo presto, a prescindere dal risultato. Ovviamente noi vogliamo vincere».