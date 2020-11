Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Lazio, il discorso di Inzaghi – Dopo la vittoria contro il Torino, Simone Inzaghi ha caricato così la sua squadra negli spogliatoi

Inter, Eriksen verso la cessione – A gennaio il trequartista danese potrebbe cambiare aria. Piace al Paris Saint Germani.

Fiorentina, Iachini in bilico? – Dopo l’ennesima sconfitta Beppe Iachini potrebbe essere esonerato ma lui si dice tranquillo. Le sue parole.

Inter, Lukaku non recupera – Romelu Lukaku non sarà disponibile per la sfida contro il Real Madrid. A rischio anche quella contro l’Atalanta

Milan, nessuno meglio di Ibrahimovic – I numeri dello svedese lo rendono il migliore in Serie A post lockdown.