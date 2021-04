Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10:00 Insulti razzisti per Duncan via social: «La colpa non è sua ma dei genitori… educazione è la parola chiave» la risposta del centrocampista (LE FOTO)

Ore 9:30 Napoli, problemi alla schiena per Fabian Ruiz: Se il centrocampista spagnolo non dovesse recuperare è pronto Bakayoko (LA NOTIZIA)

Ore 9:00 Tassotti si racconta e parla di Milan: «La rosa del Milan va completata, Ibrahimovic? Vi dico la mia» (LE PAROLE)

Ore 8:40 Un nome per la Juventus se sarà addio di Pirlo: Il nome caldo in casa bianconera se dovesse essere addio di Pirlo è quello di Massimiliano Allegri (LA NOTIZIA)

Ore 8:20 Fumata bianca per il nuovo allenatore della Roma:Il nuovo tecnico della Roma sarà con ogni probabilità Maurizio Sarri (LA NOTIZIA)