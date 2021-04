Napoli: «Ripreso il piazzamento Champions con autorevolezza»

Il Napoli gongola per la vittoria contro il Torino e per aver agganciato la Juventus in classifica: la nota della società

Il Napoli celebra la vittoria sul Torino e l’aggancio alla Juventus al quarto posto: la nota sul sito della società.

«Il Napoli batte il Torino e si riprende con autorevolezza la cittadinanza sul pianerottolo della zona Champions. E’ l’apice di una risalita iperbolica lunga due mesi e 11 partite in cui gli azzurri hanno conquistato la bellezza di 25 punti. Una media parziale che legittima qualsiasi ambizione. D’altro canto la potenza d’impatto con la quale il Napoli si presenta all’Olimpico Grande Torino è di quelle deflagranti. In meno di un quarto d’ora i due giganti d’ebano piegano gli argini del Toro. Da febbraio ad aprile, due mesi di grande Napoli che adesso lancia lo sprint per il Maggio dei Monumenti…».