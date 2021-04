Allenatore Juventus, un nome in caso di addio per Pirlo: le ultime

Allenatore Juve: un nome per sostituire Andrea Pirlo in caso di addio. Le ultime notizie sulla panchina bianconera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità del binomio Pirlo-Juve nel 2021/2022 non sono mai state così basse. Anche Repubblica segue questa linea, svelando anche il nome del possibile sostituto del tecnico bianconero.

Si continua a parlare di Massimiliano Allegri, che era a Torino la settimana scorsa (solamente per riportare il figlio in città per la riapertura delle scuole). L’allenatore toscano, si legge, rappresenta la soluzione ideale per tutti; per la proprietà e per qualsiasi dirigenza ci sarà l’anno prossimo.