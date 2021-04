Duncan, insulti razzisti via social: la risposta del centrocampista rossoblù – FOTO

Alfred Duncan ha ricevuto pesanti insulti razzisti sui social al termine della vittoria contro la Roma: la risposta del centrocampista

Purtroppo i social hanno dato voce alle mandrie di idioti che li usano per sfogarsi e dare un senso alla loro vita. Ne sa qualcosa Alfred Duncan che, aprendo Instagram dopo la vittoria contro la Roma, si è trovato di fronte a degli insulti razzisti da parte di un tifoso avversario.

Il centrocampista ghanese ha fatto uno screen, rendendo pubblici gli insulti dell’utente e in un’altra storia gli ha dato una lezione che speriamo possa servire a lui e a tutti quelli come lui: «La colpa non è sua ma dei genitori… educazione è la parola chiave»