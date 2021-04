Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.35 – Inter, la richiesta di Maksimovic – Valutazioni in corso da parte dell’Inter circa l’acquisto a parametro zero di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Secondo Calciomercato.com, Maksimovic avrebbe già comunicato all’Inter la sua richiesta d’ingaggio: 2 milioni a stagione. Richiesta al vaglio della dirigenza nerazzurra.

Ore 9.15 – Ibra vicino alla firma – Rinnovo Ibrahimovic: countdown iniziato. Il gigante svedese è molto vicino a trovare l’accordo per il rinnovo con i rossoneri.

Ore 8.22 – Napoli, contatti cn Schouten – Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, il centrocampista olandese del Bologna Jerdy Schouten rappresenta un obiettivo sensibile di mercato per il Napoli. Ad oggi ci sono stati contatti frequenti tra Giuntoli e l’entourage del giocatore. Il Napoli è disposto a raddoppiargli l’attuale ingaggio (500mila euro).

Ore 8.01 – Roma, nessuna tensione – Nessun episodio di tensione in casa Roma tra il tecnico Paulo Fonseca e la squadra. A riferirlo è l’Ansa tramite una nota divulgata dalla società giallorossa: «La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League».