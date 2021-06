Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14:00 Tomiyasu Atalanta, accordo quasi raggiunto: c’è una contropartita –Colpo in difesa per l’Atalanta. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Dea è vicina all’acquisto di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Continua a leggere

Ore 13:15 Calciomercato Torino, tutti pazzi per Belotti: le ultime –Non c’è solo la Roma su Andrea Belotti. Come scrive Tuttosport infatti, nelle ultime ore il Napoli ha bussato all porta del Toro per fare un’offerta per l’attaccante della Nazionale. L’offerta

Ore 12:30 Italia, si aspetta l’ok della Uefa per il taglio di Sensi: il regolamento –Il taglio di Sensi dalla rosa dell’Italia per l’Europeo deve essere ancora ufficializzato. Il Messaggero riporta che può arrivare già in giornata. Continua a leggere

Ore 11.45 – Le parole di Barone – Il dirigente della Fiorentina ha parlato ai cronisti presenti prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega. Le sue parole.

Ore 11.30 – I ricordi di Dino Baggio – Il fratello del Divin Codino ricorda i travagliati momenti del suo passaggio dalla Juventus al Parma. Le sue parole.

Ore 11.00 – Le parole di Cassano – Antonio Cassano ha parlato a 360° di Europei e dei cambio panchina in Serie A. Le sue parole.

Ore 10.30 – Cessione Salernitana – La FIGC lancia l’ultimatum a Lotito per cedere il club campano. I dettagli.

Ore 10.15 – Le parole di Preziosi – Il presidente del Genoa è contro il calcio spezzatino e – secondo lui – la proposta non passerà in Lega. Le sue parole.

Ore 10.00 – Rinnovi Marotta e Ausilio – L’Inter vuole blindare i due dirigenti, previsto il rinnovo di contratto. I dettagli.

Ore 9.50 – Le parole di Iachini – L’ex tecnico della Fiorentina ha parlato a Tuttosport sia di Dusan Vlahovic che di Paulo Dybala. Le sue parole.

Ore 9.30 – Serie A spezzatino oggi la voto – Oggi la Lega Serie A deciderà se il prossimo campionato sarà “spezzatino”. I dettagli.

Ore 9.00 – Lo staff di Allegri – Ecco tutti i nomi ed i profili che comporranno lo staff di Massimiliano Allegri alla Juve. I nomi.

Ore 8.45 – Lazio, oggi l’annuncio di Sarri – Potrebbe essere oggi il giorno giusto per l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Lazio. I dettagli.

Ore 8.30 – Le durissime parole di Giulini – Il presidente del Cagliari ha parlato a Repubblica fotografando la disastrosa situazione in cui versa il calcio. Le sue parole integrali