Cessione Salernitana, ultimatum a Lotito dalla FIGC: rischia l’esclusione

Salernitana, la Figc avvisa Lotito: entro il 25 giugno serve la cessione, pena l’esclusione dal campionato. E l’idea trust…

Serve una cessione immediata della Salernitana per non perdere la Serie A. La Figc è stata chiarissima con Claudio Lotito: entro il 25 servirà un nuovo proprietario. La nuova società, infatti, non può essere collegata in alcuni modo alla precedente dirigenza, né in modo diretto o indiretto.

L’idea di un Trust, dunque, rimane, ma solamente se dietro non ci saranno né Lotito né Mezzaroma. Al momento, comunque, non sarebbero arrivate offerte, come rivela il Corriere dello Sport.