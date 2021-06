Italia, si aspetta l’ok della Uefa per il taglio di Sensi: il regolamento

L’Italia non ha ancora ricevuto l’ok da parte della Uefa per la sostituzione di Sensi con Pessina. Ecco cosa dice il regolamento

Il taglio di Sensi dalla rosa dell’Italia per l’Europeo deve essere ancora ufficializzato. Il Messaggero riporta che può arrivare già in giornata. L’Italia, invece, ha tempo fino a giovedì per certificare il cambio nella lista dei 26: il sostituto si conosce, è Pessina. Ma il dubbio resta.

Il regolamento dice che la sostituzione deve arrivare entro la mezzanotte della vigilia del 1° match, è possibile solo in caso di infortunio grave. Non è il caso di Sensi, che ha ufficialmente un risentimento all’adduttore. Nessuna lesione, quindi. La sua ricaduta è dovuta alla pubalgia che lo tormenta da mesi. E che non è evidenziata dagli esami strumentali che, confermando l’infiammazione, sono stati consegnati, insieme con la diagnosi e la prognosi, all’Uefa. Che, prendendo in buonafede la scelta dell’Italia, finirà per accettare la documentazione. Mancini aspetta insieme con Pessina il sì da Nyon