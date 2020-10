Ultime Notizie Serie A: Rebic ancora in dubbio, Simy si racconta

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Attesa per il Giudice Sportivo – Il Napoli avrebbe violato la legge partendo per Torino, è la posizione espressa dall’avvocato del Napoli Mattia Grassani. Le sue parole.

Verona, tutti negativi – Riprenderanno oggi gli allenamenti del Verona dopo la nota del club che conferma la negatività di tutti i giocatori al nuovo giro di tamponi.

Lazio in ansia per Lazzari – Simone Inzaghi potrebbe perdere anche Manuel Lazzari per la sfida contro la Sampdoria. Si attende l’esito degli esami.

La versione di Milik – Per la prima volta dalla fine del calciomercato Arkadiusz Milik ha deciso di parlare pubblicamente raccontando la sua versione dei fatti.

Riunione di Lega – La Serie A dece scegliere fra i due private equity che vogliono entrare nella nuova media company. In ballo un miliardo e mezzo di euro.

Simy si racconta – Il gol in rovesciata, il soprannome che ne è derivato, la sfida con Cristiano Ronaldo: Simy racconta cosa significhi per lui la Juventus.

Rebic, operazione recupero – Ad oggi Ante Rebic non sarebbe disponibile per il derby a causa dell’infortunio al gomito ma il Milan attende l’esito della visita specialistica.