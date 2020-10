Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: ecco quando potrebbe tornare in Italia

Cristiano Ronaldo positivo al Covid: gli ultimi aggiornamenti sul portoghese dopo la notizia svelata in giornata dalla Federazione

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata diffusa nella giornata di oggi dalla Federazione portoghese, con CR7 che salterà dunque i prossimi impegni con la Juventus.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, le prime indicazioni sull’isolamento svelano come CR7 dovrebbe restare in Portogallo almeno fino a fine settimana. Al momento sarebbe previsto, in un’indicazione di massima, un tampone non prima di cinque giorni. Soltanto a quel punto, nel caso in cui risultasse negativo, si potrebbe valutare un rientro in Italia.