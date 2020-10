Lazio, altri guai in vista: si ferma anche Fares

Si ferma anche Fares. L’esterno della Lazio, impegnato con la Nazionale algerina, non scenderà in campo contro il Messico per un problema al ginocchio

Ieri Lazzari, oggi Fares. Tutto rema contro Inzaghi e la Lazio: all’emergenza in difesa, si aggiunge quella sulle corsie. Dall’Algeria, infatti, non arrivano buone notizie per quanto riguarda l’ultimo acquistato dalla Spal: come riporta Dzfoot.com, il giocatore dovrebbe saltare la gara di questa sera della sua Federazione contro il Messico.

L’esterno, sempre secondo il portale, avrebbe confidato al suo ct di non voler correre rischi, a causa di un dolore al ginocchio e un fastidio al ginocchio. Inzaghi intanto spera, contro Sampdoria e Borussia Dortmund è codice rosso.