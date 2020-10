Simy si confessa: «Il gol alla Juventus mi ha trasmesso fiducia e consapevolezza»

Il gol in rovesciata, il soprannome che ne è derivato, la sfida con Cristiano Ronaldo: Simy racconta cosa significhi per lui la Juventus.

L’attaccante del Crotone ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista della sfida di campionato contro la Juventus. Queste le sue parole.

GOL IN ROVESCIATA – «Quando la guardo provo sempre una bellissima sensazione. Purtroppo non è bastata per salvare il Crotone quell’anno. Però è una rete che mi ha trasmesso fiducia e consapevolezza nei miei mezzi».

SIMYNALDO – «È un soprannome che fa divertire i tifosi ma io sono rimasto lo stesso di prima. Più che un gol di tacco alla Juventus, adesso sto lavorando sodo con la squadra per preparare la partita. Sarà durissima».

CRISTIANO RONALDO – «È un sogno che si realizza, Cristiano non è soltanto un fuoriclasse della Juventus, è uno dei più forti della storia».