Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 15:47 – Gazidis all’ECA – L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è stato nominato come rappresentante dell’Associazione dei Club Europei (ECA), resterà in carica sino al 2023

Ore 15:00 – Dieci squadre su Hakimi – Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato a FcInterNews svelando alcuni dettagli del passaggio all’Inter del suo assistito. Queste le sue parole: «Hanno fatto un investimento molto importante in un momento in cui tutti noi siamo preoccupati per il futuro del calcio. Per questo reputo molto importante questo sforzo da parte dei nerazzurri per un giocatore di 22 anni, con un futuro brillante e molto da dare. Quindi grazie alla società. Dal punto di vista del giocatore, Achraf è molto felice all’Inter. Si tratta del passo che voleva dare e che ha deciso di dare. Su di lui c’erano 10 squadre in Europa. Ma ha scelto l’Inter, la squadra in cui voleva giocare e per la quale ora dà tutto».

Ore 14:33 – Lazio, i convocati di Inzaghi – Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera a San Siro contro il Milan. Convocato Joaquin Correa mentre Francesco Acerbi non ha recuperato dal proprio infortunio.

Ore 13:52 – Rinvio a data da destinarsi – La Lega Calcio ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Juventus-Napoli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. La sentenza ha accolto il ricorso del Napoli, cancellando la sconfitta a tavolino e ordinando che la partita venga disputata. Al momento, però, in calendario non c’è una data disponibile per il recupero della sfida mai giocata lo scorso 4 ottobre.

Ore 13:41 – Il messaggio di CR7 – Cristiano Ronaldo torna a parlare e commenta lo 0-3 subito dalla Juve contro la Fiorentina. Ecco il suo messaggio sui social, da vero leader.

Ore 13:33 – Maradona era pulito – Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino Clarin, non c’erano tracce di alcool o droghe nel corpo di Diego Armando Maradona al momento della sua morte. A confermarlo è il report tossicologico condotto sul corpo di Maradona. Presenti solo tracce dei medicinali che gli erano stati prescritti dal suo medico personale.

Ore 13:02 – I convocati di Pioli – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista de convocati per la gara di questa sera all’Olimpico contro la Lazio. La buona notizia per l’allenatore rossonero è la presenza di Sandro Tonali e Ante Rebic mentre Simon Kjaer è ancora out.

Ore 12:21 – Asta per Nainggolan – In casa Inter, nel mercato di gennaio, ci sarà da risolvere anche la questione Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Antonio Conte e volerà quindi altrove. L’ipotesi principale è quello dell’ennesimo ritorno al Cagliari con i rossoblù che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere sul piatto Leonardo Pavoletti. I nerazzurri vorrebbero il giovane Carboni, ma i sardi hanno risposto picche. C’è poi la Fiorentina, che sul piatto potrebbe mettere Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli. Due calciatori che in estate piacevano all’Inter, ma che adesso sembrano due piste che si sono raffreddate. Occhio poi all’ipotesi Sassuolo. L’ipotesi più complicata, ma i neroverdi hanno messo tanti talenti in vetrina che potrebbero partire e Nainggolan potrebbe fare da sostituto.

Ore 11:33 – Sirene dalla Bundesliga – Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, sta vivendo un ottimo momento. Prestazioni di livello, assist e gol, tra l’altro consecutivi, per il blucerchiato che ha attirato su di sé gli occhi di diverse società in Bundesliga. Come riporta il Secolo XIX, sia l’Hoffenheim che l’Herta Berlino avrebbero puntata il centrocampista della Sampdoria. Un pallido interesse arriva anche dalla Premier League. Difficile che la dirigenza blucerchiata voglia privarsene già nel mercato di gennaio, il suo valore – al momento – si aggira intorno ai 10 milioni di euro

Ore 10:45 – Svolta per Giampaolo – La partita del Diego Armando Maradona contro il Napoli è l’ultima spiaggia per Marco Giampaolo. Deve portare a casa un risultato positivo se non vuole vedere saltare la sua panchina. E allora per “mangiare il panettone”, l’allenatore cambierà il suo Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico granata potrebbe schierare un inedito 4-3-3 così da bloccare i terzini azzurri con Verdi e Lukic. Oppure, con il rientro di Singo, potrebbe proporre una difesa a 5; in questo caso, mancherebbe un “paracadute” in mezzo all’area. E in una partita così importante, Giampaolo è pronto anche a far tornare tra i pali un leader come Salvatore Sirigu.

Ore 10.00 – Torino, la svolta di Giampaolo: contro il Napoli si cambia – Ultima spiaggia per Marco Giampaolo contro il Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Torino starebbe pensando ad alcuni cambi di modulo per invertire la tendenza di queste ultime settimane. I cambi

Ore 9.30 – Sentenza Juventus-Napoli, l’arringa di De Laurentiis in aula – L’edizione odierna de La Repubblica, ha pubblicato l’arringa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di fronte al Collegio di Garanzia del Coni: «Sono stato a letto 40 giorni col Covid, con sette componenti della mia famiglia. Avevo ben chiari i rischi. La Campania a ottobre era la Regione con più contagi in Italia, serviva dare un esempio. Le illazioni della FIGC contro di noi erano prive di fondamento».

Ore 9.00 – La Juve fuori dalla corsa scudetto? Non ancora, ma oggi può andare a -10 – Il collasso strutturale contro la Fiorentina è un brutto colpo per Pirlo, che rischia di scivolare indietro. Occasione Milan e Inter. L’analisi

Ore 8.30 – Fiorentina, la gioia di Pradè: «Una vittoria che entra nella storia» – Il direttore sportivo viola Daniele Pradè, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha commentato la vittoria per 3-0 in casa della Juventus. Le parole