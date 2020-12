Torino, la svolta di Giampaolo: contro il Napoli si cambia

Ultima spiaggia per Giampaolo contro il Napoli. L’allenatore allora cambierà il Torino

La partita del Diego Armando Maradona contro il Napoli è l’ultima spiaggia per Marco Giampaolo. Deve portare a casa un risultato positivo se non vuole vedere saltare la sua panchina. E allora per “mangiare il panettone”, l’allenatore cambierà il suo Torino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico granata potrebbe schierare un inedito 4-3-3 così da bloccare i terzini azzurri con Verdi e Lukic. Oppure, con il rientro di Singo, potrebbe proporre una difesa a 5; in questo caso, mancherebbe un “paracadute” in mezzo all’area. E in una partita così importante, Giampaolo è pronto anche a far tornare tra i pali un leader come Salvatore Sirigu.