Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.34 -Inter, offerta di BC Partners – BC Partners ha presentato una prima offerta d’acquisto per l’Inter ma Suning l’ha rifiutata. Ecco cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni

Ore 11.01 – Cagliari, è il giorno di Asamoah – Kwadwo Asamoah è arrivato a Cagliari da ormai una settimana. Dopo aver svolto le visite mediche di rito, in questi ultimi giorni si è allenato al Centro Sportivo di Assemini e oggi firmerà finalmente il contratto che lo legherà al club rossoblù fino al termine della stagione, con possibilità di rinnovo in caso di salvezza.

Ore 10.30 – Serie A, in arrivo 600 milioni – Le venti squadre di Serie A stanno per ottenere 600 milioni di euro in totale grazie all’accordo con i fondi d’investimento. I dettagli

Ore 9.43 – Inzaghi, squalifica evitata – Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sarà regolarmente in panchina, nella gara contro il Cagliari. Il mister – indagato dalla Procura Federale per blasfemia – ha deciso di patteggiare e di cavarsela solo con una sanzione pecuniaria.

Ore 9.11 – Astori, parla la compagna – Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, ha pubblicato un lungo post su Instagram con cui ha commentato gli ultimi aggiornamenti in merito all’indagine in corso sulla morte del capitano della Fiorentina. Domani si terrà un’udienza che potrebbe portare all’archiviazione dell’indagine dopo la perizia del medico legale Gian Luca Bruno e dal professor Fiorenzo Gaita che ha stabilito che la morte di Astori non poteva essere evitata.

Ore 8.43 – Nazionale, il dopo Mancini – Fabio Cannavaro potrebbe diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale sostituendo Roberto Mancini dopo i Mondiali 2022. La ricostruzione

Ore 8.04 – Roma, la situazione Dzeko – Edin Dzeko sembra destinato a perdere la fascia da capitano. La decisione sarà comunicata oggi all’attaccante bosniaco dal tecnico Paulo Fonseca. I DETTAGLI